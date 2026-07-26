Kızıl Akbabaların Yavru Besleme Anları Görüntülendi - Son Dakika
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Kızıl Akbabaların Yavru Besleme Anları Görüntülendi

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Cehennem Deresi Kanyonu'nda kızıl akbabalar yeni doğan yavrularını beslerken görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda kayalıklar arasına yuva yapan kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği anlar, kamerayla görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu'nda kayalıklar arasına yuva yapan kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamerayla kaydedildi.

DKMP Artvin Şube Müdürlüğü tarafından çekilen görüntülerde, sarp kayalıklar arasındaki yuvaya sırayla gelen yetişkin kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği görüldü. Ebeveyn akbabaların yavrularına gösterdiği özen ve beslenme anları, yaban hayatının en dikkat çekici görüntüleri arasında yer aldı.

Türkiye'nin önemli yırtıcı kuş türleri arasında yer alan kızıl akbabaların üreme dönemine ait görüntüler, Cehennem Deresi Kanyonu'nun yaban hayatı açısından sahip olduğu zenginliği bir kez daha ortaya koydu. Bölge, başta yırtıcı kuşlar olmak üzere çok sayıda yabani hayvan türüne doğal yaşam alanı sunmaya devam ediyor.

Doğal yaşamın nadir anlarından biri olarak değerlendirilen görüntüler, hem bölgenin biyolojik çeşitliliğini hem de yaban hayatının korunmasının önemini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kızıl Akbabaların Yavru Besleme Anları Görüntülendi - Son Dakika

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