Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan yağış nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalanlara ise Türk Kızılay Muradiye Şubesi tarafından kumanya desteği verildi.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ve beraberindekiler, yolun kapanması nedeniyle beklemek zorunda kalan tır şoförleri ve diğer sürücüleri ziyaret ederek kumanya desteğinde bulundu. Kızılay ekiplerinin gerçekleştirdiği destek çalışması sürücüler tarafından memnuniyetle karşılanırken, yol kısa süre içerisinde yeniden trafiğe açıldı.

Kızılay Muradiye Şubesi'nin bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı vatandaşların yanında olmaya devam ettiği belirtildi.