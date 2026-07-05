Kuş Cenneti'nde nilüferler açtı - Son Dakika
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Kuş Cenneti'nde nilüferler açtı

Kuş Cenneti\'nde nilüferler açtı
05.07.2026 10:21  Güncelleme: 10:26
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz mevsimiyle açan nilüfer çiçekleriyle görsel şölen sunuyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medyadan deltanın eşsiz doğasına dikkat çekti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz mevsimiyle birlikte açan nilüfer çiçekleriyle kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kızılırmak Deltası'nın eşsiz doğasına dikkat çekerek, "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'mizde nilüfer güzelliğiyle güne başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğal yaşamı ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası, açan nilüferlerle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunarken, doğaseverlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kuş Cenneti'nde nilüferler açtı - Son Dakika

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