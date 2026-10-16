Kocaeli Başiskele'de bulanıklık nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de bulanıklık nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi sürüyor

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Kocaeli'de aşırı yağış sonrası içme suyunda bulanıklık nedeniyle Başiskele'nin bazı mahallelerinde geçici su kesintisi uygulanıyor. İSU, su kalitesinin korunması için kesintiden etkilenenlere tanker desteği sağlanacağını, talepler için ALO 185'in aranabileceğini bildirdi.

Kocaeli'de etkili olan aşırı yağışların ardından içme suyu hatlarında bulanıklık tespit edilmesi nedeniyle Başiskele ilçesinin bazı mahallelerinde geçici su kesintisi uygulanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından yapılan açıklamada, içme suyu kalitesinin korunması amacıyla teknik değerlendirmeler doğrultusunda kesinti kararı alındığı belirtildi.

Kesintiden Yuvacık Yakacık, Fatih, Yeşilyurt, Doğantepe, Karşıyaka, Havuzlubahçe, Aydınkent, Serdar, Karatepe, Camidüzü ve Serindere mahalleleri ile Serinlik, Paşadağ ve Yeniköy mahallelerinin bazı bölümlerinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, içme suyu kalitesine ilişkin kontrollerin ve sahadaki çalışmaların sürdüğü, su arzının teknik kontrollerin sonuçlarına ve su kalitesinin uygunluğunun teyit edilmesine bağlı olarak yeniden sağlanacağı kaydedildi.

Kesintiden etkilenen vatandaşların su ihtiyacının karşılanması için tankerlerle destek verileceği belirtilen açıklamada, su talebinde bulunmak isteyenlerin ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Başiskele'de bulanıklık nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi sürüyor - Son Dakika
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