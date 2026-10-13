Kocaeli'de 14-15 Ekim'de şiddetli sağanak bekleniyor, Valilik ve AFAD uyardı - Son Dakika
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Kocaeli'de 14-15 Ekim'de şiddetli sağanak bekleniyor, Valilik ve AFAD uyardı

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Kocaeli\'de 14-15 Ekim\'de şiddetli sağanak bekleniyor, Valilik ve AFAD uyardı
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Kocaeli Valiliği, 14 ve 15 Ekim'de etkili olması beklenen kuvvetli ve şiddetli sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istenirken, AFAD da SMS göndererek aynı tehlikelere dikkat çekti.

Kocaeli Valiliği, kentte 14 ve 15 Ekim'de etkili olması beklenen kuvvetli ve şiddetli sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün aralıklarla devam eden yağışların akşam saatlerinde sona ermesinin beklendiği belirtildi. 14 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerinde başlaması beklenen aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. 15 Ekim Perşembe günü de aralıklarla süreceği öngörülen yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği bildirilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'te ise "Kocaeli'de yarin çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve fırtına tehlikelerine karşı tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
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