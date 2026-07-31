Kocaeli’de çevreyi kirleten 2 firmaya 5,4 milyon lira ceza - Son Dakika
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Kocaeli’de çevreyi kirleten 2 firmaya 5,4 milyon lira ceza

Kocaeli’de çevreyi kirleten 2 firmaya 5,4 milyon lira ceza
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Kocaeli’de çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 2 firmaya toplam 5 milyon 474 bin 757 lira, kuralları ihlal eden 146 toplu taşıma aracına ise 540 bin 930 lira idari para cezası uyguladı.

Kocaeli'de çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 2 firmaya toplam 5 milyon 474 bin 757 lira, kuralları ihlal eden 146 toplu taşıma aracına ise 540 bin 930 lira idari para cezası uyguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, İmar ve Şehircilik ile Ulaşım daire başkanlıklarının haftalık denetim raporları görüşülerek karara bağlandı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü ekiplerinin raporları doğrultusunda, İzmit'te faaliyet gösteren bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira, Dilovası'ndaki bir firmaya ise 2 milyon 346 bin 318 lira idari para cezası kesilmesi onaylandı. Firmaların çevre mevzuatına aykırı hareket ederek izinsiz hafriyat döktüğü öğrenildi.

Toplu taşımaya 540 bin lira ceza

Toplantıda ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığının toplu taşıma araçlarına yönelik denetim raporu da değerlendirildi. Sefer saatine uymama, güzergah dışına çıkma, durak harici veya gereksiz bekleme yapma, yolcuya kötü muamelede bulunma, tehlikeli araç kullanma, durakta bekleyen yolcuyu almama, yolcularla tartışma ve sefer sırasında sigara içme gibi kuralları ihlal ettiği tespit edilen 146 toplu taşıma aracına toplam 540 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kocaeli’de çevreyi kirleten 2 firmaya 5,4 milyon lira ceza - Son Dakika

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