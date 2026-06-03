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Dünya rekorlu dev projede sona doğru

Dünya rekorlu dev projede sona doğru
03.06.2026 17:05  Güncelleme: 17:08
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Kocaeli'de D-130 Karayolu'nun trafik yükünü hafifletecek Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2 milyar lira bütçeli projede, tek seferde 100 bin metreküp Geofoam dolgusuyla dünya rekoru kırıldı. Köprülerin ayakları tamamlanırken, son kiriş montajının ardından silüet netleşecek. Proje tamamlandığında transit ve şehir içi trafik ayrılacak, ulaşım hızlanacak.

Kocaeli'de D-130 Karayolu'nun trafik yükünü omuzlayacak projede sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 2 milyar lira bütçeyle inşa edilen ve tek seferde yapılan en yüksek miktarlı 'Geofoam' dolgusuyla dünya rekoru kırdığı bildirilen projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, sanayi ve yoğun konut alanlarının kesişim noktasında yer alan ve yıllardır trafik yükünü taşıyan güzergahtaki ulaşımı kesintisiz hale getirecek "Başiskele Kavşağı Koridor Projesi"nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Gece gündüz devam eden projede, farklı seviyeli kavşak sistemi kapsamında inşa edilen köprülerin ayakları tamamlandı. Yapının ana omurgasını oluşturacak son 23 kirişin montajının ardından köprüler tamamen birleşecek ve projenin silüeti netleşecek.

Etap etap tamamlanan projede, kiriş montajı biten Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantı kolunda PMT serimi, asfaltlama, oto korkuluk montajı ve çevre düzenleme işlemleri hızla devam ediyor. Bu hattın kısa süre içinde trafiğe açılmasıyla bölge ulaşımının önemli ölçüde rahatlaması planlanıyor.

En riskli etap aşıldı, kazı çalışmaları başladı

Projenin en zorlu bölümlerinden olan "Güney Yanyol İksa Duvarı" imalatında da kritik aşama başarıyla geçildi. Toprak kayması ve göçük riskine karşı bölgeye 479 fore kazık çakıldı. Alınan bu güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, kontrollü ve güvenli şekilde kazı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, zemini güçlendirmek ve oturma risklerini ortadan kaldırmak için tercih edilen Geofoam teknolojisi, projeyi dünya ölçeğinde özel bir noktaya taşıdı. Tek seferde 100 bin metreküplük uygulamayla dünya rekorunun kırıldığı Geofoam dolgu çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşıldı. Maliyeti düşüren bu yöntem sayesinde projede yaklaşık 350 milyon lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

D-130 Karayolu'nda transit ve şehir içi trafik ayrılıyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte D-130 Karayolu üzerindeki transit trafik ile şehir içi ulaşım birbirinden ayrılacak. Böylelikle Başiskele, sanayi bölgeleri ve çevre ilçelere ulaşım hızlanırken, sürücüler için önemli ölçüde zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.

Kocaeli'ye 16 kilometrelik modern bir ulaşım koridoru kazandıracak dev projenin inşasında; 9 köprü, 7 menfez, 2 yaya üstgeçidi, 20 bin metreyi aşan fore kazık, 167 bin ton PMT ve asfalt, 30 bin metreküp beton, 5 bin 500 ton demir donatı ile 11 bin 500 metre oto korkuluk kullanılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Dünya rekorlu dev projede sona doğru - Son Dakika

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