Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu

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Kocaeli\'de gece saatlerinden itibaren sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu
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Kocaeli genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak, kentte sel ve su baskınlarına yol açtı. Kentte cadde ve kavşaklar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı; belediye, İSU ve itfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.

Kocaeli genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, kentin birçok noktasında sel ve su baskınlarına yol açtı. Cadde ve kavşakların göle döndüğü, derelerin taşma noktasına geldiği kentte çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağış, hem merkez ilçelerde hem de kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüştüğü kent genelinde yollar çamurlu sularla kaplanırken, altyapı ve su giderlerinin yetersiz kaldığı noktalarda taşkınlar meydana geldi.

Cadde ve kavşaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Gece saatlerinde bastıran yağışla birlikte cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki birçok araç sular altında kaldı. Kırsal kesimlerde ise yamaçlardan inen sel suları taş ve kaya parçalarını asfalt yollara sürükledi.

Kent genelinde belediye, İSU ve itfaiye ekiplerinin su tahliye ile yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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