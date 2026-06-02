Kocaeli sularına 50 bin kırmızı benekli alabalık dopingi

02.06.2026 13:31  Güncelleme: 13:34
Kocaeli'de su ekosistemini koruma projesi kapsamında Kiraz Dere'ye tek seferde 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sürdürülebilirlik vurgusu yaptı.

Kocaeli'de su ekosistemini korumak ve canlandırmak amacıyla yürütülen "Orman İçi Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında, önceki yıllarda toplam 16 bin alabalığın bırakıldığı Kiraz Dere'ye, bu yıl tek seferde 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık salındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu iş birliğiyle balıklandırma töreni düzenlendi. Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Bolu'daki üretim istasyonunda yetiştirilen 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık doğal yaşam alanıyla buluşturuldu.

Proje kapsamında Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki derelerden temin edilen damızlık kırmızı benekli alabalıkların daha önce Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu'na transfer edildiği öğrenildi. Burada gerçekleştirilen üretim çalışmaları sonucunda elde edilen yavru balıklar, belirli gelişim seviyesine ulaştıktan sonra doğal ortama salınıyor. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 16 bin yavru balığın bırakıldığı Kiraz Dere'ye, bu yıl tek seferde 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık kazandırıldı.

"Önce doğadan aldığımızı doğaya geri bırakacağız"

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, denizlerde ve iç sularda balıklandırma faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Denizlerde balıkların yuva yapması için resifler oluşturduklarını ve her yıl levrek, kalkan, çipura gibi türlerden 6 bin balığı İzmit Körfezi'ne bıraktıklarını aktaran Büyükakın, şunları kaydetti:

"Nehirlerdeki balıklandırma çalışmasını daha önce iki kez yaptık. 16 bin kırmızı benekli alabalığı bıraktık. Bir seferde şimdiye kadar yaptığımızın 3 katından fazlasını bırakıyoruz yani 50 bin balığı Kiraz Dere'ye bırakacağız. Alabalıklar kayaların arasına girerler. O bir çocuk için inanılmaz bir deneyimdir. Oradan balığı tutabilmek, yakalayabilmek, o heyecan bambaşka bir şeydir ama önce doğadan aldığımızı doğaya geri bırakacağız. Biz balıkları tutmuyoruz, denize salıyoruz. Kocaeli'de işler tersine yapılıyor ama güzel işler yapılıyor. Hem denize balık bırakıyoruz hem akarsularımıza balıklar bırakıyoruz" diye konuştu.

"Uzun vadede doğru olanı seçerek devam etmemiz lazım"

Sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan Başkan Büyükakın, kısa vadede popüler olanın değil, uzun vadede doğru olanın seçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ne yaptığımızın farkında olmak, doğru olanı yapmak; kısa vadede popüler olanı değil, uzun vadede doğru olanı seçerek devam etmemiz lazım. Gençler, aslında belki de bunun en güçlü takipçileri siz olacaksınız. Bir taraftan sizlere iş bulmamız, yeni iş imkanları oluşturmamız lazım. Bu da yeni işletmeler demek. Bir taraftan iş lazım, öbür taraftan da yeryüzünü tahrip etmemek lazım. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey de bunu anlatıyor. Biz büyüyelim, gelişelim ama bu sürdürülebilir olsun. Bugün yaptığımız yarını bozmasın, bugün yaptığımız yarını yok etmesin. Gelişmeyle, kalkınmayla doğanın dengesi birbiriyle uyumlu halde yürüsün" değerlendirmesinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

