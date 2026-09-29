Kocaeli'de sağanak nedeniyle 795 personel ve 371 araç teyakkuzda bekliyor - Son Dakika
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Kocaeli'de sağanak nedeniyle 795 personel ve 371 araç teyakkuzda bekliyor

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Kocaeli\'de sağanak nedeniyle 795 personel ve 371 araç teyakkuzda bekliyor
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Kocaeli'de sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 795 personel ve 371 araç teyakkuz durumuna geçirildi. Kriz masasına ulaşan ihbarlara ekipler hızla müdahale ederken, kentte hayatın akışını ve trafiği durduracak bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 795 personel ve 371 araçla teyakkuza geçildi.

Kent genelinde başlayan yağışların ardından harekete geçen ekipler, çalışmalarını koordineli şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, Kocaeli Valiliği AFAD İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu. Kent genelindeki yağışın seyri ve gelen ihbarlar bu merkezden anlık olarak takip ediliyor.

795 personel ve dronlar devrede

Büyükşehir Belediyesine bağlı İSU Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Yol ve Bakım ile Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıkları ekipleri, günlük yaşamın ve ulaşımın aksamaması için 795 personel, 371 araç ve 2 dron ile 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kriz merkezine ulaşan su baskını, rögar ve mazgal tıkanıklıkları ile ağaç devrilmesi gibi ihbarlara sahadaki mobil ekipler tarafından hızla müdahale ediliyor. Özellikle ana arterler, alt geçitler ve riskli bölgelerde su tahliye çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

"Hayatın akışını aksatacak olumsuzluk yok"

Yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde, Kocaeli genelinde an itibarıyla hayatın olağan akışını ve trafiği durduracak seviyede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin yağış tehlikesi geçene kadar teyakkuz halinde bekleyeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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