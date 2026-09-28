Kocaeli İzmit Sekapark'ta köpük oluştu, ekipler inceleyip numune aldı - Son Dakika
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Kocaeli İzmit Sekapark'ta köpük oluştu, ekipler inceleyip numune aldı

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Kocaeli İzmit Sekapark\'ta köpük oluştu, ekipler inceleyip numune aldı
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İzmit'te Sekapark sahilindeki tahliye kanalında yoğun köpük oluştu. Kanal yüzeyindeki beyaz köpükler vatandaşların dikkatini çekerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yapıp numune aldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sekapark sahilinde denize açılan tahliye kanalında oluşan yoğun köpük dikkat çekti. Kanalın yüzeyini kaplayan beyaz köpükler, sahilde bulunan vatandaşlarda merak uyandırdı.

Sekapark sahilinde akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun miktarda köpük oluştuğu görüldü. Kanal boyunca yayılan beyaz köpükler bazı noktalarda birikirken, denize yakın bölümde de yoğunluk oluştu. Bölgede görülen köpükler çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, köpüğün görüldüğü alanda inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, köpüğün kaynağının belirlenmesi amacıyla bölgeden numune aldı.

Kaynak: İHA
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