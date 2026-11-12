Koçarlı'da boru montajı süren proje 146 bin 40 dekar araziyi taşkından koruyacak - Son Dakika
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Koçarlı'da boru montajı süren proje 146 bin 40 dekar araziyi taşkından koruyacak

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Koçarlı\'da boru montajı süren proje 146 bin 40 dekar araziyi taşkından koruyacak
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Koçarlı ve Söke ilçelerindeki tarım arazilerini modern borulu sulama sistemiyle buluşturacak Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali'nde boru montaj çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında 146 bin 40 dekar zirai alanın sulanması ve taşkından korunması hedefleniyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan çalışmalarda boru montaj işi hız kesmezken, çalışmaların tamamlanmasıyla tarım arazileri de taşkınlardan korunacak.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinde başlatılan Koçarlı Bağarası Sulaması işinde çalışmalar hız kesmiyor. Aydın'ın Koçarlı ve Söke ilçelerindeki tarım arazilerini modern borulu sulama sistemiyle buluşturacak "Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali" inşaatındaki boru montaj çalışmaları da devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki 146 bin 40 dekar zirai alanın modern sulama sistemiyle sulanması hedeflenirken, aynı zamanda tarım arazileri de taşkından korunacak. Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen proje ile üretim faktörlerinin en iyi biçimde yükseltilmesi de amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Koçarlı'da boru montajı süren proje 146 bin 40 dekar araziyi taşkından koruyacak - Son Dakika
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