Koçarlı Belediyesi\'nden Şahinciler\'de çevre mesaisi

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Şahinciler Mahallesi'nde belediye ekipleri tarafından kireçleme ve ot biçme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Koçarlı Belediyesi, ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın talimatları doğrultusunda Şahinciler Mahallesi'nde yürütülen kireçleme ve ot biçme çalışmaları kapsamında ekipler, mahallede kapsamlı temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştirdi. Vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla sahada çalışmalarını titizlikle sürdüren belediye ekiplerinin, ilçe genelindeki çevre düzenleme çalışmalarına program dahilinde devam edeceği belirtildi. - AYDIN