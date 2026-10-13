Konya Beyşehir'de yasa dışı avcılığa karşı denetimler 24 saat sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Beyşehir'de yasa dışı avcılığa karşı denetimler 24 saat sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir\'de yasa dışı avcılığa karşı denetimler 24 saat sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Beyşehir'de balıkçılık denetimleri sıkılaştırıldı. Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avcılığı önlemek için ekipler 24 saat esasıyla denetim yapıyor; tekneler, balık alım kantarları ve satış noktaları ile yasal boy sınırları kontrol ediliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde yasa dışı avcılığın önüne geçmek amacıyla ekipler, 24 saat esasına göre kontrollerini sürdürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kıyısındaki balıkçı teknelerini, balık alım kantarlarını ve şehir merkezindeki perakende balık satış noktalarını denetledi. İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı çalışmalarda balıkların yasal boy sınırlarına uygunluğu ile ruhsat ve belgeler kontrol edildi, balıkçılara ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'nün hem havadan hem de karadan sürekli denetlendiği belirtildi. Göl çevresindeki karaya çıkış noktaları ile balık ve sülük avlak sahalarının da gözlem altında tutulduğu bildirildi. Denetimlerde balıkların asgari avlanabilir boy ölçülerine uyulması gerektiği hatırlatıldı. Buna göre sazan balığında 40, sudak balığında 26, kadife sazanında 26 ve tatlı su kefalinde 20 santimetre boy sınırı uygulanıyor. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri ticaretinin korunması için avlanma yasaklarına ve yasal ölçülere uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Beyşehir Gölü'ndeki denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Beyşehir GölüBalıkçılıkGüncelKonyaYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:31:27. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de yasa dışı avcılığa karşı denetimler 24 saat sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei