Konya izcileri Meram'da buluştu - Son Dakika
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Konya izcileri Meram'da buluştu

Konya izcileri Meram\'da buluştu
08.06.2026 12:32  Güncelleme: 12:35
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Konya İzcilik İl Temsilciliği'ne bağlı izci kulüpleri, Meram Dutlukır Millet Bahçesi'ndeki İzci Evi'nde düzenlenen hafta sonu faaliyetinde 130 izci ve 32 liderle bir araya geldi. Çadır kurulumu, düğüm, kamp ateşi gibi konularda eğitim alan gençler, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirdi.

Konya İzcilik İl Temsilciliği'ne bağlı izci kulüpleri Meram Dutlukır Millet Bahçesi'nde buluştu. Dutlu İzci Evi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programa 130 izci ve 32 izci lideri katılırken, gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle dolu verimli bir hafta sonu geçirdi.

Konya İzcilik İl Temsilciliği'ne bağlı izci kulüpleri ile Meram Belediyespor İzci Kulübü'nün katılımıyla gerçekleştirilen hafta sonu izcilik faaliyeti, Meram Dutlukır Millet Bahçesi'nde bulunan İzci Evi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa 130 izci ve 32 izci lideri katılırken, gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle dolu verimli bir hafta sonu geçirdi.

İzcilere detaylı eğitimler verildi

Doğa ile iç içe gerçekleştirilen faaliyet kapsamında izcilere farklı çadır türlerinin kurulumu, izci düğümleri, kamp ateşi ve kamp ocaklarının güvenli kullanımı konularında eğitimler verildi. Ayrıca izcilik disiplininin temel unsurlarından olan düdük komutları ve kol hareketleri uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde de yer aldı. İzcilerin doğa ortamında birlikte yaşam kültürünü deneyimlediği program, aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ve sorumluluk bilincini güçlendiren etkinliklere sahne oldu. Eğitimlerin ardından çeşitli izci oyunları oynanırken, gençler hem eğlendi hem de takım ruhunu pekiştirdi.

Başkan yardımcısı Şenyiğit; "İzcilik önemli bir eğitim modelidir"

Programa Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit ile Gençlik ve Spor Meram İlçe Müdürü Mustafa Mücahit Koç da katılarak izcilerle bir araya geldi. Program kapsamında gerçekleştirilen kısa slayt gösterisinde izcilik faaliyetleri ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram'ın gençlere yönelik sosyal ve eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiğini belirterek, "İzcilik; disiplin, sorumluluk, dayanışma ve vatan sevgisini gençlerimize kazandıran önemli bir eğitim modelidir. Doğayla iç içe gerçekleştirilen bu faaliyetler çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin doğayı seven, çevresine duyarlı ve milli-manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Konya izcileri Meram'da buluştu - Son Dakika

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