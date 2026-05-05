Konyaaltı Sahili\'nde sezon öncesi hazırlıklar başladı

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri turizm sezonu öncesi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde iş makineleri ile temizlik ve düzenleme çalışması başlattı.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Konyaaltı Sahili'nde hummalı bir çalışma başladı. 2 günlük fırtınanın ardından güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler hafta içi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Hava sıcaklığının 20 derece civarında seyrettiği kentte turizm sezonu öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Konyaaltı Sahili'nde temizlik ve düzenleme çalışması yaptı.

Sezon öncesi hazırlıklar sürüyor

Denize giren yabancı turistler ve vatandaşların bakışları arasında Konyaaltı Sahili'ne inen iş makileri ve kepçeler sahilin bazı noktalarında düzenleme yaptı. Bir yandan da yaz aylarında denize girmek için gelen vatandaşların kıyafetlerini değiştirmesi amacıyla soyunma kabinleri vinç ve kepçeler yardımıyla sahilde belirlenen noktalara yerleştirildi. Denize giren yabancı turistler ile sahilde çalışma yapan iş makineleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Hollanda'da yaşayan ve ailesi ile birlikte Antalya'ya tatile geldiklerini söyleyen Emrah Bayrak, "Havayı da bu kadar güzel görünce denizde keyfini çıkartalım dedik. Birkaç gün yağışlıydı, ama bugün daha iyi. Deniz suyu hala soğuk, ama girilmeyecek gibi de değil. Biraz önce girdik, hala güzel, keyifli. Yanımızdan iş makineleri geçti. Soyunma kabini yerleştiriyorlar, hazırlıkları yapıyorlar. Ona da sevindik en azından bir ilerleme oluyor, kabinleri falan yerleştiriyorlar. Biraz önce bize de lazım olmuştu. Şimdi gördük arkaya konulmuş, en azından kullanabiliriz" dedi. - ANTALYA