Kop Dağı Geçidi\'nde Buzlanma, Araçlar Yolda Kaldı

Bayburt- Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle yol yüzeyinde oluşan buzlanma, özellikle rampa ve virajlarda sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar, beklemek zorunda kaldı.

Gece ve sabahın erken saatlerinde buzlanmanın daha da etkili olduğu, bu nedenle güzergahta ilerlemenin güçleştiği, ulaşımın ise zaman zaman kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan, 14 yıldır tamamlanamayan Kop Tüneli'nin bitirilememiş olması sürücüleri mağdur ederken, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin rahat bir nefes alması bekleniyor. - BAYBURT