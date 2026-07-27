Korucu Köyü'nde Balık Ölümleri İnceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Korucu Köyü'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Korucu Köyü\'nde Balık Ölümleri İnceleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Korucu köyündeki gölette yaşanan balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Edirne merkez ilçeye bağlı Korucu köyündeki gölette yaşanan balık ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından göletten numune alındı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ihbarın alınmasının ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik ekiplerinin Korucu köyündeki gölette inceleme başlattığı belirtildi. Göletin farklı noktalarında su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH ve diğer temel su kalite parametrelerinin ölçüldüğü, yapılan ilk incelemelerde balık ölümlerini doğrudan açıklayabilecek olumsuz bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Açıklamada, balık ölümlerinin göletin su seviyesinin düşük olduğu sığ kesimlerde yoğunlaştığının tespit edildiği belirtilerek, ilk değerlendirmelere göre olayın elektrik kullanılarak yapılan usulsüz avcılıktan kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi. Balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenmesi için gerekli numunelerin alınarak yetkili laboratuvara gönderildiği aktarılan açıklamada, laboratuvar analizleri ile teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin sonucun bilimsel veriler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

İnceleme, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Korucu Köyü'nde Balık Ölümleri İnceleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 21:34:22. #7.12#
SON DAKİKA: Korucu Köyü'nde Balık Ölümleri İnceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.