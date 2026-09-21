Koruma altındaki dağ keçileri Elazığ Keban\'da yerleşim yerine yakın kaydedildi

Koruma altındaki dağ keçileri Elazığ Keban'da yerleşim yerine yakın kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Keban'da koruma altındaki dağ keçileri, yerleşim yerlerine yakın noktalarda ortaya çıktı. Kayalık ve dağlık alanda ilerleyen hayvanların görüntüleri, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altında bulunan dağ keçileri, ilçe merkezine yakın bölgelerde görüntülendi.
Doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, Keban ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktalarda ortaya çıktı. Keçilerin kayalık ve dağlık alanda ilerlediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede zaman zaman yerleşim yerlerine yakın noktalarda görülen dağ keçileri, vatandaşların ilgisini çekti.
Kaynak: İHA
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