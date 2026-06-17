Korunan Alanlarda Eğitim Sinop\'ta Başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Korunan Alanlarda İşletme İzin İş ve İşlemleri Hizmet İçi Eğitimi" Sinop'ta başladı.

15-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programı, DKMP 10. Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenleniyor. Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Usta ile Milli Parklar Daire Başkanı Hakan Orhan da katıldı.

Korunan alanlarda yürütülen işletme izin süreçlerine ilişkin bilgi ve uygulamaların ele alınacağı eğitimde, ilgili mevzuat, izin süreçleri ve saha uygulamalarına yönelik konular uzmanlar tarafından katılımcılara aktarılacak.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen personelin katıldığı programın, korunan alanların etkin yönetimi ve işletme izin süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanmasına katkı sunması hedefleniyor.

Beş gün sürecek eğitim programında katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı bulacak. Eğitim programı, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısının ardından sona erecek. - SİNOP