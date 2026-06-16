Kozaklı\'da Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde şiddetli sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde büyük zarara neden oldu. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kozaklı ilçesine bağlı bazı köylerde geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı, özellikle buğday, arpa, ekili arazilerde zarara yol açtı. Dolu tanelerinin ürünlere zarar vermesi nedeniyle çiftçiler büyük mağduriyet yaşarken, bazı tarlalarda verim kaybının yüksek olduğu belirtildi.

Yağışın ardından tarlalarını kontrol eden üreticiler, bir yıllık emeklerinin birkaç dakika süren dolu yağışıyla zarar gördüğünü ifade etti. Çiftçiler, yetkililerden hasar tespit çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve gerekli desteklerin sağlanmasını talep etti. Benzer şekilde dolu ve sağanak yağışların birçok bölgede tarım alanlarında ciddi kayıplara yol açtığı bildiriliyor.

Tarımın bölge ekonomisinin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten üreticiler, özellikle hasat dönemine yaklaşan ürünlerde oluşan zararın kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Yetkililerin sahada incelemelerde bulunarak zarar gören alanları belirlemesi bekleniyor.

İlçede etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından tarım arazilerindeki hasarın boyutunun yapılacak resmi incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR