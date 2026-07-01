Kozluk\'ta Kış Yolu Çalışmaları

Batman'ın Kozluk ilçesinde, çetin kış şartları nedeniyle bozulan köy ve mezra yollarında hummalı bir çalışma başlatıldı. İlçe Özel İdare ekipleri, Siirt ve Bitlis sınırındaki en ücra yerleşim yerlerine ulaşarak zorlu coğrafyada arıcı ve besicilerin yüzünü güldürdü.

Çalışmaların odak noktası, ilçe merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Yenidoğan Asi köyüne bağlı Seyrantepe ve Alaca mezraları oldu. İki iş makinesinin aralıksız görev yaptığı ve bir hafta süren yoğun çalışma neticesinde, kışın tahrip ettiği 10 kilometrelik mezra ve yayla yolu temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Yolların düzeltilmesi, bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan arıcılık ve besicilik faaliyetlerine can suyu oldu. Yaylalara erişimi kolaylaşan ve üretime kesintisiz devam edebilen yöre halkı, Kozluk Kaymakamlığına ve İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, ilçe genelindeki yol iyileştirme çalışmalarının planlı bir şekilde aralıksız süreceğini belirtti. - BATMAN