Küçükahmetler Köyü Yolu Yenilendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçeye bağlı Küçükahmetler köyünde yürütülen sathi kaplama çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçeye bağlı Küçükahmetler köyünde gerçekleştirilen sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında köy yolunun ulaşım konforu ve güvenliği artırılırken, bölgedeki vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması hedeflendi. İl Özel İdaresi ekiplerinin kırsal bölgelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına program dahilinde devam ettiği belirtildi. - DÜZCE