Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanak nedeniyle köprü ve yollarda çökmeler meydana geldi, ulaşım aksadı.

Kulp ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Aygün Mahallesi grup yolundaki derenin debisi, sağanak yağışla yükseldi. Dere üzerindeki köprü, suya dayanamayarak çöktü. Olayda kimse etkilenmezken, yıkılma anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Yine Aygün köyü Kırk yolu ile Kulp Muş yolunun 16'ncı kilometresinde çökmeler meydana geldi. Sağanak nedeni ile hayatın durduğu bölgede trafik akışı da sağlanamıyor. Vatandaşlar çöken yolların bir an önce onarılarak trafik akışına uygun hale getirilmesini istedi.