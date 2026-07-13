Kuraklıkla Mücadelede Tuz Çalısı Dikti - Son Dakika
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Kuraklıkla Mücadelede Tuz Çalısı Dikti

Kuraklıkla Mücadelede Tuz Çalısı Dikti
13.07.2026 09:27
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Erzurum'da Palandöken Dağı'na 10 bin tuz çalısı fidanı dikildi, toprak erozyonuna karşı korunacak.

Erzurum'da kuraklık ve erozyonla mücadele kapsamında önemli bir adım atılarak, Palandöken Dağı'nın 2 bin 500 rakımlı çorak arazilerine 10 bin adet tuz çalısı fidanı dikildi. Derin kök yapısıyla toprağı koruyan bitki, yüksek besin değeriyle de hayvancılığa can suyu olacak.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Palandöken ilçesinde erozyona açık ve vasfı bozulmuş arazilerin ıslah edilmesi amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger'in de katıldığı programda, 2 bin 500 rakımlı bölgede belirlenen çorak topraklara 10 bin adet tuz çalısı fidanı dikimi yapıldı.

Hem toprağı koruyor hem hayvanları besliyor

Proje kapsamında dikilen tuz çalısı bitkisi, kurak iklim şartlarına dayanıklılığı ve çok yönlü faydalarıyla öne çıkıyor. Toprağın derinliklerine kadar uzanan güçlü kazık kök yapısı sayesinde suya minimum düzeyde ihtiyaç duyan bitki, dikildiği çorak alanlarda kuraklığa karşı direnç sağlarken, toprak kayması ve erozyon riskini de en aza indiriyor. Çevreye olan katkısının yanı sıra yüksek mineral, vitamin ve lif içeriğiyle de dikkat çeken tuz çalısı, meralarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kritik bir rol üstleniyor. Hayvanların sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olan lifli yapısı, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyor.

"Meralarımızı ve topraklarımızı güçlendiriyoruz"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kentin Türkiye hayvancılığında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kenger, "Palandöken'de 2 bin 500 rakımda toprakla buluşturduğumuz 10 bin tuz çalısı fidanı, derin kök yapısıyla kuraklığa ve erozyona karşı çorak topraklarımızı koruma altına alıyor. Bu bitki aynı zamanda yüksek mineral ve lif içeriği sayesinde bölgedeki hayvanlarımızın beslenmesine büyük katkı sağlayacak. Amacımız hem verimsiz toprakları ekonomiye kazandırmak hem de meralarımızı daha güçlü ve verimli hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

Bölgede deneme amaçlı başlatılan bu çalışmaların, ilerleyen dönemlerde diğer çorak ve tuzlu mera alanlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Palandöken Dağı, Erzurum, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kuraklıkla Mücadelede Tuz Çalısı Dikti - Son Dakika

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