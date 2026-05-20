Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Denetimleri Sürüyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala artan hayvan hareketliliğine karşı ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hareketliliğine karşı yol kontrol ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelindeki kontrol noktalarında yürütülen denetimler kapsamında, Gezin Yol Kontrol Noktası'nda da ilçe müdürlüğü teknik personeli ile kolluk kuvvetleri koordineli şekilde görev yapıyor. Yapılan kontrollerde sevk edilen hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri, pasaportları ve veteriner sağlık raporları titizlikle inceleniyor. - ELAZIĞ