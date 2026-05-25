Kurban Bayramı Öncesi Muğla'da Denetimler Artıyor

25.05.2026 10:59
Muğla'da Kurban Bayramı hazırlıkları hızlandı, denetimler aralıksız devam ediyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken Muğla genelinde kurbanlık satış alanlarındaki denetimler ve hazırlıklar hız kazandı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, Bayır Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve dini usullere uygun kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yakından takip eden İl Müdürü Seyfettin Baydar, bölgenin hareketli noktalarından biri olan Bayır Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Baydar'a, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray eşlik etti. Şube Müdürü Kuray, pazar alanında gerçekleştirilen kurbanlık hayvan satışları, kulak küpesi ve pasaport kontrolleri, sağlık denetimleri ile pazar genelinde alınan salgın hastalık önlemleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yaptı.

İl Müdürlüğü yetkilileri, kurban dönemi boyunca denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi ve sağlıklı, güvenli kurbanlık hayvanlara zahmetsizce ulaşabilmesi en büyük önceliğimizdir. Hayvan pazarlarımızda hem yetiştiricilerimizin hem de alıcıların mağdur olmaması için ekiplerimizle birlikte sahada titizlikle çalışmaya devam ediyoruz"

Pazardaki yetiştiriciler ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla da sohbet eden İl Müdürü Seyfettin Baydar, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak bayramlarını kutladı. Denetimlerin bayram sonuna kadar il genelinde periyodik olarak süreceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

