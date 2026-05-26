Kurt Ağılda 8 Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurt Ağılda 8 Hayvanı Telef Etti

Kurt Ağılda 8 Hayvanı Telef Etti
26.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaali'de kurt, çitleri aşarak ağıla girdi ve 8 küçükbaş hayvanı telef etti. Besici önlem istedi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sabahın erken saatlerinde çitleri aşarak ağıla giren kurt, 8 küçükbaş hayvanı telef etti. Besicinin fark etmesiyle kaçan kurdun ağıldaki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Oktay Kaya'ya ait ağıla dün sabah erken saatlerde kurt girdi. Çevredeki çitleri aşarak hayvanların bulunduğu bölüme giren kurt, buradaki küçükbaşlara saldırdı. Olayda 8 küçükbaş hayvan telef olurken, durumun fark edilmesi üzerine kurt bölgeden uzaklaştı. Hayvanın ağıla girdiği ve içeride gezindiği anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Duruma tepki gösteren besici Oktay Kaya, saldırının sabaha karşı 04.20'de gerçekleştiğini belirtti. Kaya, "Kameralarda bir hareketlilik olduğunu sezdik. Hemen küçükbaşların olduğu bölüme gittik. Bir kurt saldırısının olduğunu gördük. Zaten biz gidince, kurt seslerden dolayı kaçıp gitti. Bu kurdu daha önceden de görmüştük. Yetkililere bildirdik, bize bir geri dönüş yapılmadı. Yazık günah, 8 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Bizim devletimizden maddi bir isteğimiz yok, bizim burada malımıza geldi, yarın başkasının canına gelmesin. Bu kurt gündüz vakitlerinde de buraya gelip gidiyor, görenler var. Yetkililerin bir şekilde önlem almasını istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kurt Ağılda 8 Hayvanı Telef Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:00:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kurt Ağılda 8 Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.