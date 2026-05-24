Kurupelit Marina'daki "deniz marulu" sorununa neşter: 345 bin metreküp dip çamuru temizlenecek

24.05.2026 11:15
Samsun'un Atakum ilçesindeki Kurupelit Marina'da dip çamuru ve sığlaşma nedeniyle oluşan çevresel sorunların giderilmesi için 345 bin metreküp dip malzemesi temizlenecek.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Kurupelit Marina'da zamanla oluşan dip çamuru ve sığlaşmanın neden olduğu çevresel sorunların giderilmesi amacıyla kapsamlı dip tarama çalışması başlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek proje kapsamında yaklaşık 345 bin metreküp dip malzemesi deniz tabanından çıkarılacak.

Karadeniz'in önemli kıyı alanlarından biri olan Kurupelit Yat Marinası'nda bir süredir deniz yüzeyinde görülen ve halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun tabakası ile kötü koku oluşumu, bölgedeki vatandaşların şikayetlerine neden olmuştu. Özellikle kıyıya yakın alanlarda yoğunlaşan yosun tabakasının, dipte biriken organik malzeme ve sığlaşmadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, marina içerisindeki su sirkülasyonunu artırmak, kötü koku oluşumunu önlemek ve seyir güvenliğini sağlamak amacıyla dip tarama projesi için harekete geçti. 10 Haziran'da ihalesi gerçekleştirilecek proje kapsamında marina tabanındaki yaklaşık 345 bin metreküp dip çamuru ve çeşitli malzemeler temizlenecek.

Gerçekleştirilecek çalışmayla birlikte hem marina içindeki su kalitesinin artırılması hem de çevresel görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, dip temizliği sonrasında marina çevresindeki ekolojik dengenin olumlu yönde etkilenmesinin beklendiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

