Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların tamirat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yollar daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Doğalgaz şirketi tarafından Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Karaova Mahallesi'ne kazandırılan doğalgaz altyapı hatlarının döşenmesinin ardından, sokaklarda oluşan zemin bozulmalarının giderilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahalle genelinde yol tamirat ve tadilat çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yolları yeniden düzenleyerek vatandaşların kullanımına uygun hale getiriyor.

5 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karaova Mahallesi'nde yolların daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmasını sağlayacak.