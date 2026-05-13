Davutlar\'ın sokaklarında bayram temizliği

Kuşadası Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde sürdürdüğü yoğun mesaisine ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların bayramı daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, son olarak Davutlar Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mahallede bulunan sokaklar adeta baştan sona elden geçirildi. Özellikle bayram dönemlerinde artış gösterebilecek çevresel kirliliğin önüne geçmek amacıyla titizlikle çalışan ekipler, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6037 ve 6039 sokaklarda detaylı temizlik faaliyetleri yürüttü. Çalışmalar kapsamında yol kenarları, kaldırımlar ve boş alanlarda biriken atıklar tek tek toplanırken, ardından sokaklarda kapsamlı yıkama işlemleri gerçekleştirildi. Modern araçlar ve ekipmanlarla yapılan çalışmalar sayesinde mahalle sokakları kısa sürede daha temiz ve hijyenik bir görünüme kavuştu. Kent estetiğini korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, yalnızca merkezde değil kentin tüm mahallelerinde bayram hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. - AYDIN