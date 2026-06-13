Kuşadası\'nda Leylek Yavruları Havadan Görüntülendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uzun bir aradan sonra elektrik direğine yuva kuran leylek çifti, dünyaya gelen 2 yavrusunu büyütmeye devam ederken, havadan görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte önemli göç merkezlerinden olan Aydın'a gelen leyleklerin yavruları da yumurtalarından çıkmaya başladı. Uzun yıllar sonra Kuşadası ilçesine gelerek yuvalanan leyleklerin yuvası da havadan görüntülendi. Yuvada bulunan 2 yavruyu büyüten anne leylek yavrularının başından bir an olsun ayrılmazken, baba leyleğin ise belirli aralıklarla avlanmak için yuvadan ayrıldığı görüldü. Sonbahara kadar Kuşadası'nda kalması beklenen leylek çifti, yavrular uçma yeteneğini kazandıktan sonra Afrika'nın sıcak savanlarına göç edecek.

Elektrik direğinin bulunduğu mermer işletmesinde çalışan Muhammet Demirel ise leylekleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "İş arkadaşlarımla birlikte mola zamanlarımızda sürekli onları izliyoruz. İş yerimizin yakınında leyleklerin yavrularını büyütmesini izlediğimiz için de çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki yıl da gelip yuva kurarlar" dedi. - AYDIN