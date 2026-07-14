Kuşadası\'nda su kanallarının bakım ve temizlik çalışması devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki su kanalında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Tıkanan giderler açılarak kanal yıkandı ve su akışı yeniden sağlandı.

Başkan Ömer Günel döneminde altyapı ve çevre temizliğine yönelik çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü rutin bakım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki su kanalında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, zamanla biriken çamur, taş ve çeşitli atıklar nedeniyle tıkanan giderler kepçe yardımıyla temizlenerek su kanalının sağlıklı şekilde çalışması sağlandı.

Giderlerin açılmasının ardından ekipler tarafından kanal boyunca yıkama çalışması yapılarak temizlik tamamlandı. Su akışının yeniden sağlandığı kanallarda, özellikle yağışlı dönemlerde oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılması hedeflendi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, Başkan Ömer Günel döneminde benimsedikleri planlı ve sürdürülebilir hizmet anlayışı doğrultusunda, kentin farklı noktalarında altyapı, çevre temizliği ve bakım çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler. - AYDIN