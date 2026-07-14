Kuşadası'nda su kanallarının bakım ve temizlik çalışması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda su kanallarının bakım ve temizlik çalışması devam ediyor

Kuşadası\'nda su kanallarının bakım ve temizlik çalışması devam ediyor
14.07.2026 14:17  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı'ndaki su kanalında tıkanan giderleri açarak kanalı yıkadı ve su akışını yeniden sağladı. Çalışmalarla taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki su kanalında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Tıkanan giderler açılarak kanal yıkandı ve su akışı yeniden sağlandı.

Başkan Ömer Günel döneminde altyapı ve çevre temizliğine yönelik çalışmalarını planlı bir şekilde sürdüren Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü rutin bakım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerindeki su kanalında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, zamanla biriken çamur, taş ve çeşitli atıklar nedeniyle tıkanan giderler kepçe yardımıyla temizlenerek su kanalının sağlıklı şekilde çalışması sağlandı.

Giderlerin açılmasının ardından ekipler tarafından kanal boyunca yıkama çalışması yapılarak temizlik tamamlandı. Su akışının yeniden sağlandığı kanallarda, özellikle yağışlı dönemlerde oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskinin azaltılması hedeflendi.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, Başkan Ömer Günel döneminde benimsedikleri planlı ve sürdürülebilir hizmet anlayışı doğrultusunda, kentin farklı noktalarında altyapı, çevre temizliği ve bakım çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edeceklerini belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Kuşadası, Selçuk, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kuşadası'nda su kanallarının bakım ve temizlik çalışması devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Şanlıurfa’da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da silah zoruyla kaçırılan 21 yaşındaki kadına cinsel saldırı iddiası: 14 kişi tutuklandı
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

13:44
Fransız ordusundan Avengers’lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?
13:26
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran’da art arda büyük patlamalar
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran'da art arda büyük patlamalar
13:09
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
Bakan Gürlek paylaştı: İşte Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının detayları
12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:19
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 14:20:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda su kanallarının bakım ve temizlik çalışması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.