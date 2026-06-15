Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu\'ndan Sıfır Atık projesine anlamlı destek

Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Geleceğimizi çöpe atmayalım!" mottosuyla geri dönüştürülebilir atıkları Kütahya Belediyesi Sıfır Atık Marketi'ne götürerek geri dönüşüme kazandırdı.

Etkinlik sayesinde öğrenciler, geri dönüşüm sürecini yerinde ve uygulamalı olarak gözlemleme fırsatı buldu. Çevre bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de geri dönüşümün önemine dair bilgi edindi.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, etkinliğin öğrenciler açısından verimli geçtiğini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi. 'Çöpe atmadan önce bir düşün!' diyerek çevre konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu etkinliğimiz için başta Kütahya Belediyesi olmak üzere öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlarken, geri dönüşüm konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına da destek oldu. - KÜTAHYA