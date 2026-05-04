Kütahya'da turizm potansiyelini artıracak imar planı görüşüldü

04.05.2026 11:11  Güncelleme: 11:12
Kütahya Belediyesi tarafından Yoncalı Mahallesi, Enne Mahallesi ve Sekiören köyü sınırları içerisinde yer alan Yoncalı turizm alanlarına yönelik hazırlanan revizyon imar planı çalışmaları kapsamında kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla düzenlenen toplantı, Belediye Meclis üyelerinin de katkılarıyla belediye konferans salonunda yapıldı. Toplantıda, bölgenin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlama süreci tüm teknik detaylarıyla ele alındı. Özellikle Yoncalı bölgesinin sahip olduğu termal ve turizm potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla yapılması planlanan altyapı ve üstyapı düzenlemeleri masaya yatırıldı. Planlama sürecinde, bölgenin hem turizm açısından cazibesini artıracak hem de sürdürülebilir bir gelişim sağlayacak adımlar üzerinde duruldu.

Revizyon imar planı kapsamında, mevcut yerleşim düzeni, ulaşım ağları, sosyal donatı alanları ve turizm yatırımlarına yönelik ihtiyaçlar değerlendirilerek, sahadan gelen talepler ve beklentiler doğrultusunda planın nihai hale getirilmesi hedefleniyor. Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve her aşamanın teknik ekipler tarafından detaylı şekilde incelendiğini ifade etti.

Son şeklinin verilmesinin ardından revizyon imar planının Belediye Meclisi'nin gündemine sunulacağı ve burada yapılacak değerlendirmeler sonucunda karara bağlanacağı belirtildi. Planlamanın hayata geçirilmesiyle birlikte Yoncalı bölgesinin turizm açısından daha düzenli, planlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

