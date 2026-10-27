Kütahya DKMP, 70 öğrenciye Çamlıca Tabiat Parkı\'nda doğa eğitimi verdi

Kütahya'da 70 öğrencisi, Çamlıca Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte kuş kafesi yerleştirme, doğa yürüyüşü ve yaban hayatı müzesi gezisiyle doğayı yakından tanıma fırsatı buldu.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından Çamlıca Tabiat Parkı'nda 5. sınıf öğrencilerine yönelik doğa eğitimi etkinliği gerçekleştirildi.

Toplam 70 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında kuş kafesi yerleştirme çalışması, doğa yürüyüşü ve yaban hayatı müzesi ziyareti düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilere biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında bilgi verildi. Program boyunca öğrenciler, Kütahya'nın yaban hayatı, ekosistemi ve bölgede yaşayan canlı türleri hakkında bilgilendirildi. Uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin doğaya yönelik farkındalıklarının artırılması ve çevre bilinci kazanmaları hedeflendi.