Kütahya OSB, 9 Ekim\'de düzenlenen belgeyle Yeşil OSB statüsünü tescilledi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgesi almaya hak kazandı.

TSE tarafından yürütülen Yeşil OSB Sertifikasyon Programı kapsamında yapılan değerlendirmelerde sürdürülebilirlik, çevresel performans, enerji verimliliği ve kurumsal yönetim gibi kriterler incelendi. 29-30 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerin ardından Kütahya OSB'nin Yeşil OSB statüsü, 9 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen belgeyle tescillendi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, elde edilen başarının kent sanayisi adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, sürdürülebilir üretim ve çevreye duyarlı sanayileşme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Eskioğlu, Yeşil OSB Belgesi'nin yalnızca bir başarı belgesi olmadığını vurgulayarak, enerji ve kaynak verimliliğini artırmayı, çevreye duyarlı üretimi güçlendirmeyi ve Kütahya'yı sürdürülebilir sanayi alanında örnek şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.