Kütahya'ya 10 Milyar Yatırım Müjdesi - Son Dakika
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Kütahya'ya 10 Milyar Yatırım Müjdesi

20.07.2026 19:51
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Kütahya'da 2026'da 10 milyar lira kamu yatırımı planlanıyor, 243 proje yapım aşamasında.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte toplam 506 kamu yatırım projesi için 2026 yılında 10 milyar 133 milyon liralık yatırım öngörüldüğünü, yılın ilk altı ayında ise 3 milyar 81 milyon lira harcama gerçekleştirildiğini açıkladı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Musa Işın, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım çalışmalarını değerlendirdi. Kentin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten Işın, yatırımların ulaştırma, eğitim, sağlık, tarım, kültür ve yükseköğretim gibi birçok alanda devam ettiğini ifade etti.

243 proje yapım aşamasında

Vali Işın'ın verdiği bilgilere göre, Kütahya genelinde yürütülen toplam 506 kamu yatırım projesinden 243'ünün yapımı sürüyor. Bugüne kadar 119 proje tamamlanırken, 35 proje ihale aşamasında bulunuyor. 108 projeye henüz başlanmadığını belirten Işın, 1 projenin ise tasfiye edildiğini söyledi. Yatırımların büyük bölümünün planlanan program çerçevesinde ilerlediğini ifade eden Işın, kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına önem verdiklerini dile getirdi. 2026 yılı yatırım programı kapsamında Kütahya için toplam 10 milyar 133 milyon liralık ödenek öngörüldüğünü belirten Vali Işın, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen harcamanın 3 milyar 81 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve ilin ekonomik ile sosyal gelişimine katkı sağlayacak şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Vali Işın, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun da titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Stratejik projelerde sona yaklaşıldı

Toplantıda, kent genelinde devam eden önemli yatırımların son durumu da paylaşıldı. Vali Işın, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Karayolu Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98'e ulaştığını belirterek, ulaşım altyapısını güçlendirecek projenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Kültür alanındaki yatırımlardan Kütüphane ve Kültür Merkezi Projesi'nin yüzde 95 seviyesinde tamamlandığını ifade eden Işın, modern yapısıyla kentin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayacak merkezin kısa süre içerisinde hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti. Tarım sektörüne yönelik yatırımlar kapsamında yürütülen Altıntaş Beşkarış 3. Kısım Sulama Projesi'nde ise fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98'e ulaştığını açıklayan Işın, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal üretimin daha verimli hale geleceğini kaydetti.

Üniversite yatırımları sürüyor

Vali Musa Işın, Kütahya'daki üniversitelerde devam eden yatırım projelerine de değinerek, kampüs alanları, kültür merkezleri ve yeni sınıflı binalarına yönelik çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti. Yükseköğretim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan projelerin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilere daha modern eğitim ortamlarının sunulacağını belirten Işın, kamu yatırımlarının her alanda Kütahya'nın gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kütahya'ya 10 Milyar Yatırım Müjdesi - Son Dakika

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