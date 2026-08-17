Leylakların Elektrik Kesintisine Neden Oldu

Afyonkarahisar'da göç yoluna başlayan leyleklerin geçici olarak yüksek gerilim hatlarına konması bazı bölgelerde elektrik kesintisine neden oldu.

Leyleklerin sonbahar göçü (dönüş) yolculuğu kentte bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Dönüş yoluna geçen leylerin hafta sonu gece geç saatlerde merkeze bağlı Fethibey, Cayırbağ ve Gebeceler beldelerindeki yüksek gerilim hatlarına konmasından kaynaklı yaşanan kısa devreler sonucu beldelerde elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketinin zamanında müdahalesi ile kesintiler uzun sürmeden giderildi.