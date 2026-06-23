Leylek Yuvası Güvenli Hale Getirildi - Son Dakika
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Leylek Yuvası Güvenli Hale Getirildi

Leylek Yuvası Güvenli Hale Getirildi
23.06.2026 13:27
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Aydın'da riskli leylek yuvası EKODOSD tarafından güvenli hale getirildi, yavrular koruma altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'ndeki riskli durumda olan leylek yuvası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan çalışmayla güvenli hale getirildi.

Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın'ın simgelerinden biri haline gelen leyleklerin Aydın'a göçü tamamlanırken, leylek yavrularının da güvenli bir şekilde büyümesi ve göç edebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri ve göç bölgelerindeki mahalle sakinleri her yıl dört gözle bekledikleri leylekleri, çocukları gibi bakıp takip ederken, Sazlı Mahallesi'ndeki riskli bir leylek yuvası için harekete geçtiler. Elektrik telleri üzerine yuva yapan leyleğin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatan EKODOSD ekipleri, elektrik dağıtım şirketi ile birlikte güvenli yuva çalışması gerçekleştirdi. İlk önce yumurtalar güvenli bir şekilde koruma altına alındı. Yuvanın dikkatlice indirilmesinin ardından elektrik direğine, yuva platformu yapıldı. Yuva yeniden yerine yerleştirilerek elektrik çarpma riskinden korundu.

"Biz de onların kanatlanıp uçacağı günü bekliyoruz"

Yavruların için güvenli bir yaşamın başladığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "İncelediğimizde elektrik tellerinin yuvanın içerisinden geçtiğini belirledik. Bu durum hem ebeveynler hem de büyüyecek yavrular için ciddi bir risk oluşturduğunu gördük. Yuvada yumurtalar vardı. Elektrik dağıtım şirketi ile birlikte yuva kontrollü bir şekilde aşağıya alındı. Tellerin üzerine yapay bir yuva platformu yerleştirildi ve yumurtalar dikkatlice yeni yuvaya konuldu. Kısa süre sonra leylekler geri döndü ve kuluçkaya devam etti. Yavrular sağlıklı bir şekilde yumurtalarından çıktı. Mahalle de büyük sevinç yaşandı. Şimdi ebeveynler, yavrularını besleyip büyütüyor. Biz de onların kanatlanıp uçacağı günü bekliyoruz. Artık yavrular için daha güvenli bir yaşam başladı. Ebeveyn leylekler, yavrularını besleyip büyütmek ve ilk uçuşlarına hazırlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Leylek Yuvası Güvenli Hale Getirildi - Son Dakika

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