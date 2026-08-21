Mahalleliden bozuk yol tepkisi: "Kağnı geçmeye çalışsa geçemez" - Son Dakika
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Mahalleliden bozuk yol tepkisi: "Kağnı geçmeye çalışsa geçemez"

Mahalleliden bozuk yol tepkisi: "Kağnı geçmeye çalışsa geçemez"
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Adana’da bozuk ve bakımsız yollar vatandaşların tepkisine neden olurken, mahalle sakinleri yolların kötü durumu nedeniyle bölgeye gelen sürücülerin güzergahlarını değiştirdiğini söyledi.

Adana'da bozuk ve bakımsız yollar vatandaşların tepkisine neden olurken, mahalle sakinleri yolların kötü durumu nedeniyle bölgeye gelen sürücülerin güzergahlarını değiştirdiğini söyledi.

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde mahalleli, uzun süredir onarılmayı bekleyen bozuk yollar nedeniyle Seyhan Belediyesi'ne tepki gösterdi. Çamur, toz ve kötü kokudan dert yanan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek belediyeden hizmet beklediklerini ifade etti.

"Kağnı geçmeye çalışsa geçemez buradan"

Mahalle sakinlerinden Şehriban Yıkmaz, yolların kötü olduğunu ifade ederek, "Kağnı geçmeye çalışsa geçemez buradan. Şimdiki arabalar değil, benim çocukluğumun kağnısı gidemez buradan. Araç sürücüleri burayı gördüğünde yollarını değiştiriyor. Pislik desen diz boyu. Muhtara ve belediyeye başvurduk. Her yere başvurduk. Eğer 2028 seçimlerinde aday olacaklarsa bize hizmet versinler. Vatandaş belediyeden hizmet ister. Hizmeti göremezsek oy vermeyiz. Bize hizmet etmeyene biz de oy vermeyiz. Bir defa veririz, ondan sonra da 'bay bay' deriz. Sen sağ ben selamet deriz" dedi.

"Seyhan Belediyesi'nin gereken neyse yapması lazım"

Mahallenin her tarafının çamur, toz, toprak olduğunu dile getiren Dündar Yıkmaz ise, "Kokudan evde duramıyoruz. İnşallah buraya gelirler, Seyhan Belediyesi'nin gereken neyse yapması lazım. Bu yollardan bıktık. 45-50 senedir burada yaşıyorum ben. Bu kadar para almalarına rağmen biz burada hizmet görmüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ulaşım, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mahalleliden bozuk yol tepkisi: 'Kağnı geçmeye çalışsa geçemez' - Son Dakika

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