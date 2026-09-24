Malatya Büyükşehir Belediyesi İnönü-Fuzuli yolunda kavşak çalışması başlatacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi'nden Fuzuli Caddesi'ne girişi sağlayan yolda kavşak çalışması yapılacağını açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre İnönü Caddesi'nden Fuzuli Caddesi'ne geçişi sağlayan yolda kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirilecek.

Trafik için önlem alınacak

Çalışmalar süresince söz konusu yol ve çevresinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilen açıklamada "Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından İnönü Caddesi'nden Fuzuli Caddesi'ne girişi sağlayan yolda 24.09.2026 tarihinde saat 20.00 ile 28.09.2026 tarihinde saat 00.00 arasında kavşak çalışması gerçekleştirilecektir. Söz konusu çalışma süresince İnönü Caddesi'nden Fuzuli Caddesi'ne girişi sağlayan yol ve çevresinde trafik güvenliğinin azami ölçüde sağlanması, trafik akışının güvenli ve kontrollü bir şekilde sürdürülmesi, çalışma alanında herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi amacıyla güvenlik önlemleri alınacak olup, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına tüm kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.