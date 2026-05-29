Kotangölü Mahallesi yeniden doğdu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Kotangölü Mahallesi yeniden inşa edildi. Yapımı tamamlanan kırsal konutlara yerleşen vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımız bize villa gibi ev yaptı" diyerek devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Akçadağ ilçesine bağlı yaklaşık 350 haneli Kotangölü Mahallesi mevcut yerleşim alanına yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yeniden kuruldu. Modern kırsal konutların inşa edildiği mahallede vatandaşlar yeni evlerinde yaşamaya başladı.

"Bizim için adeta villa oldu"

Mahalle sakinlerinden Davut Duman, devletin kendilerine çok güzel evler yaptığını belirterek, "Deprem sonrası köy evlerine taşındık. Devletimiz bize çok güzel evler yaptı. Bizim için adeta villa oldu. Evlerimiz çok rahat ve kullanışlı. Devletimiz bizi unutmadı açıkta bırakmadı. Belediye Başkanımız Hasan Ulutaş da sürekli gelip sorunlarımızı dinliyor eksiklerimizi gideriyor" dedi

"Biz kendimiz böyle bir ev yapamazdık"

Bir diğer mahalle sakini Yusuf Topu ise deprem sonrası bir yıl çadırda yaşadıklarını ifade ederek, "Evlerimiz yapıldı ve teslim edildi. Şimdi yeni evlerimize yerleştik. Cumhurbaşkanımız bize öyle bir ev yaptı ki biz kendimiz böyle bir ev yapamazdık. Villa gibi evler oldu. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"Çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı"

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş da 6 Şubat depremlerinin ardından kırsalda en fazla zarar gören ilçelerden birinin Akçadağ olduğunu söyledi. İlçede yürütülen çalışmaların büyük oranda tamamlandığını kaydeden Başkan Ulutaş, "Şu ana kadar 64 mahallemizde 120 şantiyemiz bulunuyor. Çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Bunların 4 bin 500'ü kırsal konut, 720'si toplu konut olmak üzere teslim edildi. Yaklaşık 550 ticari alan ve dükkanın da büyük bölümü tamamlandı. Kısa süre içerisinde kalan konutlarımızı da teslim ederek vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız" diye konuştu

Başkan Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MALATYA