Kotangölü Mahallesi yeniden doğdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kotangölü Mahallesi yeniden doğdu

Kotangölü Mahallesi yeniden doğdu
29.05.2026 09:51  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Akçadağ'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kotangölü Mahallesi, modern kırsal konutlarla yeniden inşa edildi. Vatandaşlar, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ve evlerin villa gibi olduğunu belirtti. Çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Kotangölü Mahallesi yeniden inşa edildi. Yapımı tamamlanan kırsal konutlara yerleşen vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımız bize villa gibi ev yaptı" diyerek devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Akçadağ ilçesine bağlı yaklaşık 350 haneli Kotangölü Mahallesi mevcut yerleşim alanına yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yeniden kuruldu. Modern kırsal konutların inşa edildiği mahallede vatandaşlar yeni evlerinde yaşamaya başladı.

"Bizim için adeta villa oldu"

Mahalle sakinlerinden Davut Duman, devletin kendilerine çok güzel evler yaptığını belirterek, "Deprem sonrası köy evlerine taşındık. Devletimiz bize çok güzel evler yaptı. Bizim için adeta villa oldu. Evlerimiz çok rahat ve kullanışlı. Devletimiz bizi unutmadı açıkta bırakmadı. Belediye Başkanımız Hasan Ulutaş da sürekli gelip sorunlarımızı dinliyor eksiklerimizi gideriyor" dedi

"Biz kendimiz böyle bir ev yapamazdık"

Bir diğer mahalle sakini Yusuf Topu ise deprem sonrası bir yıl çadırda yaşadıklarını ifade ederek, "Evlerimiz yapıldı ve teslim edildi. Şimdi yeni evlerimize yerleştik. Cumhurbaşkanımız bize öyle bir ev yaptı ki biz kendimiz böyle bir ev yapamazdık. Villa gibi evler oldu. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

"Çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı"

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş da 6 Şubat depremlerinin ardından kırsalda en fazla zarar gören ilçelerden birinin Akçadağ olduğunu söyledi. İlçede yürütülen çalışmaların büyük oranda tamamlandığını kaydeden Başkan Ulutaş, "Şu ana kadar 64 mahallemizde 120 şantiyemiz bulunuyor. Çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Bunların 4 bin 500'ü kırsal konut, 720'si toplu konut olmak üzere teslim edildi. Yaklaşık 550 ticari alan ve dükkanın da büyük bölümü tamamlandı. Kısa süre içerisinde kalan konutlarımızı da teslim ederek vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız" diye konuştu

Başkan Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Akçadağ, Malatya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kotangölü Mahallesi yeniden doğdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

09:48
Tedesco geri dönüyor Yeni adresi belli oldu
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:04:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Kotangölü Mahallesi yeniden doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.