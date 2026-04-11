Malatya\'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Malatya'da kırsal bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kentte bir süredir etkili olan soğuk hava merkezde sağanak şeklinde görülürken, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Çiçeklenme döneminde bulunan kayısı bahçeleri karla kaplanarak beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi. Açıklamada ayrıca bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yağışlı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği, Malatya'nın kuzeyi ile batısında yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği kaydedildi. - MALATYA