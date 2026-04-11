Malatya\'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'nın yüksek rakımlı kırsal bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ulaşımda yer yer aksamalar yaşanıyor.

Malatya'nın kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Malatya genelinde özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü. Akçadağ, Arapgir, Darende ve Hekimhan ilçelerinin kırsal mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, bölgede yağışların aralıklarla süreceği, yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı ve rüzgarın güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği bildirildi. - MALATYA