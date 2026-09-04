Malatya'da kayısı esnafına 30 Ekim'e kadar süre tanındı, Başkan Er dükkan desteği sözü verdi - Son Dakika
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Malatya'da kayısı esnafına 30 Ekim'e kadar süre tanındı, Başkan Er dükkan desteği sözü verdi

Malatya\'da kayısı esnafına 30 Ekim\'e kadar süre tanındı, Başkan Er dükkan desteği sözü verdi
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Malatya Dünya Kayısı İş Merkezi esnafı, taşınma sürecinde mağdur olmamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den süre ve destek talebinde bulundu. Başkan Er, esnafın talebini kabul ederek 30 Ekim'e kadar süre tanındığını ve dükkan tahsisi yapılacağını açıkladı.

Malatya Dünya Kayısı İş Merkezi Tüccarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Güner ve dernek üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Görüşmede, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile Şire Pazarı'nda faaliyet gösteren esnafın durumu ve yürütülecek süreç ele alındı.

Malatya Dünya Kayısı İş Merkezi Tüccarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Güner, Şire Pazarı'ndaki esnafın taşınması sürecinde mağduriyet yaşamaması için süre talebinde bulundu. Güner, her iki bölgede faaliyet gösteren esnafın da aynı sürecin içerisinde olduğunu belirterek, özellikle kira ve diğer giderler konusunda destek sağlanması halinde esnafın mağduriyetinin önüne geçilebileceğini ifade etti.

Güner, "Başkanım, her iki tarafta da sizin esnafınız. Onları ve bizleri mağdur etmemek adına güzel bir fikriniz var. Biz de sizin fikrinizi destekliyoruz. 30 Ekim'e kadar kendilerine bir imkan sağlanırsa, kira ve diğer konularda destek olursanız o esnafımız da mağdur olmaz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise esnafın taleplerini dikkate alarak daha önce bir çözüm formülü oluşturduklarını hatırlattı. Dernek başkanları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait 187, Büyükşehir Belediyesine ait ise 97 dükkan bulunduğunu söyledi. Esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak bir model üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Er, "Bu dükkanları, ofisleri, depoları vereceğimi ifade etmiştim. Esnafın önünü açacak bir formül ürettik. Hemfikir olduk, sonradan vazgeçtiler. Bakanımızın kararı doğrultusunda, Malatya siyaseti de bu konuda hemfikir olmuş, bizde bunu uygulayacağız" diye konuştu.

Esnafın talebi doğrultusunda süre konusunda da değerlendirmede bulunan Başkan Er, esnafın mevcut işlerini tamamlaması, yeni sürece hazırlanması ve geçiş sürecinde mağdur olmaması amacıyla 30 Ekim'e kadar süre tanınacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Malatya'da kayısı esnafına 30 Ekim'e kadar süre tanındı, Başkan Er dükkan desteği sözü verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da kayısı esnafına 30 Ekim'e kadar süre tanındı, Başkan Er dükkan desteği sözü verdi - Son Dakika
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