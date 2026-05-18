Büyükşehir ekiplerinden Orduzu Göleti\'nde kapsamlı temizlik çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli yaşam alanlarından biri olan Orduzu Pınarbaşı Göleti ve çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri öncülüğünde yürütülen çalışmaya, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

Doğal güzelliğiyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda, göletin su altı ve çevresinde detaylı temizlik yapıldı. Yaklaşık 24 saat süren çalışmalara 6 dalgıç ile 6 Park ve Bahçeler personeli katıldı.

Temizlik çalışmaları sırasında göletin içerisinden semaver, araba lastiği, düdüklü tencere, mangal, soba borusu gibi çevreyi kirleten çok sayıda atık malzeme çıkarıldı. Ekiplerin özverili çalışmasıyla gölet ve çevresi yeniden temiz ve estetik bir görünüme kavuştu.

"Çevremizi korumak hepimizin sorumluluğu"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Ömer Çoban, Orduzu Göleti ve çevresinin her yıl düzenli olarak temizlendiğini belirterek vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.

Çoban yaptığı açıklamada, Orduzu Sosyal Tesisleri'nin Malatya'nın en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Göl manzarasının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi adına temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Vatandaşlardan çevre konusunda daha hassas davranmalarını isteyen Çoban, piknik ve gezi sonrası çöplerin çöp kutularına bırakılmasının önemine dikkat çekerek, "Bu alanlar büyük emeklerle temizleniyor. Eğer gerekli hassasiyet gösterilmezse doğal güzelliklerimiz zamanla çöp yığınına dönüşebilir. Bizler çevremizin temiz kalması için mücadele ediyoruz. Halkımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çoban ayrıca, çalışmalara destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e, dalgıç ekiplere ve ilgili daire başkanlıklarında görev yapan personele teşekkür etti. - MALATYA