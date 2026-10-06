Malatya Pütürge\'de dolu yağışı grup yolunu beyaza çevirdi, sürücüler zorlandı

Malatya Pütürge'de dolu yağışı grup yolunu beyaza çevirdi, sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde akşam etkili olan dolu, Köklükaya-Bölünmez mahalleleri grup yolunu beyaz örtüyle kapladı. Yoğun yağışta sürücüler güçlük çekerken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama olmaması için bölgede çalıştı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde etkili olan dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü. Yoğun yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde Köklükaya-Bölünmez mahalleleri grup yolunda etkili olan dolu yağışı kısa sürede yolu beyaz örtüyle kapladı. Yoğun yağış nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için bölgede çalışma gerçekleştirirken, yağışın bölgede yer yer sağanak şeklinde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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