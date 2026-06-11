Türkiye Güreş Federasyonu Hatıra Ormanı Malatya\'da törenle açıldı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından "Geleceğe Nefes, Malatya'ya Umut" temasıyla oluşturulan Türkiye Güreş Federasyonu Hatıra Ormanı düzenlenen törenle açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Levent Kanyonu Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen hatıra ormanının açılışına Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli sporcular, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Levent Kanyonu Spor Kulübü Başkanı İlker Çarkçı, kulübün Malatya'nın tanıtımına katkı sunmak amacıyla kurulduğunu belirterek, Levent Kanyonu'nun bilinirliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çarkçı, projeye destek veren Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu'na teşekkür etti. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba ise Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür organizasyonların önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan da sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, gençlere rol model olan sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise federasyon olarak uzun süredir bir hatıra ormanı oluşturmayı planladıklarını ifade ederek, doğayla iç içe yetişen sporcular olarak ağaçların ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Akgül, federasyonun sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğini kaydetti.

Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur da 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecini sürdürdüğünü belirterek, oluşturulan hatıra ormanının şehrin çevre vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti. Konuşmaların ardından Türkiye Güreş Federasyonu Hatıra Ormanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Program sonunda fidanlar toprakla buluşturuldu. - MALATYA