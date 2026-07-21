Malkara\'da 700 kg Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otoyolda gerçekleştirilen denetimlerde, nakil belgesi bulunmayan ve yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen 700 kilogram midye ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Otoyol Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri tarafından ortak yol kontrolü ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, nakil belgesi bulunmayan ve yasa dışı yollarla elde edildiği tespit edilen toplam 700 kilogram midye ele geçirildi.

Ekipler tarafından midyelere el konulurken, olayla ilgili idari işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ