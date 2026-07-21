Malkara'da 700 kg Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malkara'da 700 kg Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi

Malkara\'da 700 kg Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi
21.07.2026 09:58
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Tekirdağ Malkara'da yapılan denetimlerde nakil belgesiz 700 kg midye ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otoyolda gerçekleştirilen denetimlerde, nakil belgesi bulunmayan ve yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen 700 kilogram midye ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Otoyol Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri tarafından ortak yol kontrolü ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, nakil belgesi bulunmayan ve yasa dışı yollarla elde edildiği tespit edilen toplam 700 kilogram midye ele geçirildi.

Ekipler tarafından midyelere el konulurken, olayla ilgili idari işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Tekirdağ, Malkara, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Malkara'da 700 kg Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malkara'da 700 kg Yasa Dışı Midye Ele Geçirildi - Son Dakika
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